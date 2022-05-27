توقف إصدار الكواكب أقدم مجلة مصرية فنية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إيقاف إصدار مجلة “الكواكب” التي تعد أقدم مجلة فنية مصرية، ودمجها مع مجلة طبيبك الخاص في مجلة “حواء” التي تصدر عن دار الهلال، مع إنشاء موقع إلكتروني لكل مجلة.

وبررت الهيئة الوطنية قرارها بظروف تعثر الصحافة الورقية وتراجع الاهتمام بها، وغلاء تكاليف الطباعة.

وكانت المجلة التي صدر العدد الأول منها في 28 مارس 1932، قد حظيت بشهرة كبيرة في مصر والوطن العربي، وكان الظهور على غلافها حلماً لجميع النجوم، حيث كانت تنشر ملخصات لأفلام الأسبوع، وأحاديث مع النجوم، بالإضافة إلى مقالات لرجال السينما، والأخبار الفنية التي كانت تنشر فيها بشكلٍ مستمر.

كما لعبت المجلة دوراً كبيراً في تسليط الضوء على النجوم، وفتحت باب الشهرة لهم.

يذكر أنّ عدداً كبيراً من مشاهير الصحفيين ترأسوا تحرير هذه المجلة أمثال: فهيم نجيب، مجدي فهمي، رجاء النقاش، حسن إمام، كمال النجمي، حسن شاه، محمود سعد، وراجي عنايت وغيرهم.

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