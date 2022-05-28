ماذا تفعل عند ضياع أو سرقة الايفون أو الابياد الخاص بك؟

هواتف الايفون و أجهزة الايباد كثيراً ما تتعرض للضياع أو السرقة وعندما تكون في موقف مثل هذا فعليك اتباع بعض الخطوات السليمة التي سوف تساعدك على استعادة الجهاز مرة أخرى أو على الأقل محو البيانات المخزنة عليه، وفي هذا المقال نعرض بعض الإرشادات الواجب عليك اتباعها في حالة ضياع أو سرقة الايفون أو الايباد.

قبل كل شيء .. حساب ابل هو المهم!

قبل أن نشرع في الحديث عن أي شيء يجب أن نشدد على أن حساب ابل Apple ID الخاص بك شيء في غاية الأهمية، وقد يكون المفتاح لاستعادة جهازك والسيطرة عليه عن بعد.

الكثير من مستخدمي أجهزة الايفون والايباد ينسون بيانات حساب ابل Apple ID وكلمة المرور بعد فترة من الزمن، ومن المهم حفظ بيانات الحساب جيداً سواءً في الذكرة أو كتابةً في مكان آمن لأن تقريباً كل الخطوات والإرشادات تتمحور بشكل أو بآخر حول هذا الحساب!

محاولة تحديد موقع الجهاز على الخريطة

بمجرد اكتشاف ضياع أو سرقة الايفون أو الايباد عليك أولاً محاولة تحديد مكانه على الخريطة، بالذهاب إلى موقع ابل iCloud.com/find ثم الدخول بحساب ابل وتحديد موقع الجهاز. سيظهر أمامك موقع الجهاز إن كان الجهاز لا يزال يعمل وخاصية “تحديد الموقع” مفعلة به. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق Find My المثبت على أي من أجهزة ابل الأخرى لتحديد الموقع.

تمييز الجهاز كـ مفقود

من خلال الموقع أو تطبيق Find My اختر الجهاز المفقود ثم اضغط على علامة المعلومات ثم قم بتفعيل خيار “تمييز كمفقود” أو “Mark As Lost” .. بعدها ماذا سوف يحدث؟

سوف يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تأكيدية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ Apple ID، ويتم قفل الجهاز ولن يتم عرض أي تنبيهات أو إشعارات على الجهاز كما سيتم تعليق كافة بطاقات الدفع والمعاملات المالية على الجهازن والاستمرار في تتبعه على الخريطة. هناك أيضاً خيار لك لإنشاء رسالة للجهاز تفيد بأن الجهاز مفقود وبها معلومات الاتصال بك عند إيجاده.

إبلاغ السلطات المعنية

في حالة التأكد من ضياع أو سرقة الايفون أو الايبادن عليك التوجه إلى السلطات المعنية (قسم الشرطة، شرطة الإنترنت، شرطة مكافحة الجرائم المعلوماتية، …) لتحرير بلاغ رسمي.

لا تكتفِ فقط بتحرير البلاغ الرسمي عليك متابعته لضمان عدم حفظه ضد مجهول، بل عليك التأكد من سريان الإجراءات بشكل طبيعي حتى يصدر أمر من الجهة المعنية بتتبع الجهاز من خلال الرقم التسلسلي Serial Number عبر شركات الاتصالات. من الأفضل اصطحاب علبة الشراء الخاصة بالجهاز أو فاتورة الشراء إن كانت موجودة كإثبات لملكية الجهاز.

يمكنك أيضاً التواصل مع شركات الاتصالات نفسها للإبلاغ عن السرقة، على الأقل لمحاولة تعطيل شريحة الاتصالات واسترداد واحدة أخرى بنفس الرقم.

إبلاغ ابل نفسها

يمكنك إبلاغ ابل أيضاً بسرقة الجهاز أو ضياعه والمطالبة باستبداله بجهاز آخر جديد، وهذا متاح في حالة واحدة فقط وهي أن يكون جهازك مشمولاً في برنامج الضمان المدفوع الخاص بأبل والمعروف باسم AppleCare+، وهي غير متوفرة إلا في بلدان ودول محدودة.

مسح البيانات عن بعد

لا تقدم على هذا الإجراء إلا إذا فقدت الأمل تماماً في استعادة الجهاز:

من خلال خدمة وتطبيق “تحديد الموقع Find My” اختر “الأجهزة Devices”. اختر الجهاز المفقود / المسروق ثم اختر “مسح هذا الجهاز Erase This Device”.

إذا قمت بمسح جهاز مثبت عليه iOS 15 أو iPadOS 15 أو أحدث، فلا يزال بإمكانك تحديد الموقع أو تشغيل صوت من خلال تطبيق “تحديد الموقع Find My” . بخلاف ذلك، لن تتمكن من تحديد موقع الجهاز أو تشغيل صوت بعد مسح البيانات.

هل لك سابقة في ضياع أو سرقة هاتف الايفون أو جهاز الايباد الخاص بك؟ شاركنا تجربتك عبر التعليقات!