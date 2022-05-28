سامسونج جالكسي زد فليب 4 – هذه هي مواصفات المعالج والبطارية بالتفصيل!

يبدو أن الجيل الرابع من هواتف سامسونج القالة للطي – جالكسي زد فليب 4 وجالكسي زد فولد 4 – دخلت مرحلة التطوير، حيث لم يعد يتبقى سوى بضعة أشهر قليلة عن الإعلان عنها بشكل رسمي.

مع اقتراب هذا الموعد، تستمر التسريبات في كشف المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف، واليوم لدينا تأكيد من إحدى المصادر الموثوقة التي تفيد بأن هاتف جالكسي زد فليب 4 سيأتي مزوداً بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1، ومن المحتمل أن يحتوي زد فولد 4 على نفس شريحة المعالجة.

اليوم، تم رصد الإصدار الأمريكي من هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 على موقع معايير الأداء الشهير GeekBench مع رقم طراز SM-F721U، وقد كشفت قائمة الهاتف على الموقع باحتواؤه على معالج يحمل الاسم الرمزي “taro” من شركة كوالكم.

جدير بالذكر أن معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC يحمل نفس الاسم الرمزي، ولكن تؤكد سرعة الترددات الجديدة على أن شريحة المعالجة الجديدة هي إصدار Plus الجديد كلياً من شركة كوالكم.

تمتاز شريحة المعالجة الجديدة بتصميم ثلاثي الكتلة: بمعنى أنها تحتوي على نواة واحدة عالية السرعة بتردد أساسي سرعته 3.19 جيجاهرتز، بالإضافة إلى أربعة نوى متوسطة الأداء بتردد سرعته 2.75 جيجاهرتز، وأربعة نوى عالية الكفاءة “موفرة للطاقة” بتردد سرعته 1.80 جيجاهرتز.

استطاع هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 أن يسجل 3800 نقطة في اختبار موقع GeekBench المستند على أداء تعدد النوى، بينما تمكن من تحقيق 1283 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت قائمة الهاتف على وجود ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت، ولكن هناك بعض التقارير التي تشير إلى احتمالية وجود نموذج أخر بسعة 6 جيجابايت فقط.

بالتأكيد سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12، حيث أن نظام أندرويد 13 لا يزال قيد التطوير، ومع ذلك ستأتي الهواتف القابلة للطي التالية بواجهة One UI 4.5.

خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك العديد من التقارير المتضاربة حول سعة البطارية في هاتف جالكسي زد فليب 4، حيث أفادت بعض التقارير باحتواء الهاتف على بطارية سعتها 3400 مللي أمبير في الساعة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى احتواؤه على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة.

ولكن بناءً على قائمة الهاتف على موقع 3C الصيني، فيحتوي الهاتف على وحدتي طاقة: الأولى بسعة 2555 مللي أمبير، في حين أن الوحدة الثانية بسعة 1040 مللي أمبير، مما يعني أن السعة الإجمالية 3595 مللي أمبير وهذا يؤكد على أن الهاتف سيأتي بسعة نموذجية قدرها 3700 مللي أمبير في الساعة.

الشيء الأخر الذي تم التأكيد عليه هو أن الهاتف سوف يدعم سرعة شحن أعلى من 15 وات التي يدعمها هاتف الجيل الحالي، ومن المحتمل أن يأتي الجيل الرابع بسرعة شحن 25 وات بدلاً من 15 وات.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن تقوم سامسونج بإرفاق الشاحن مع أي من هواتف الجيل الرابع القابلة للطي، مما يعني أنك ستكون مُضطر على شراء محول الشحن على نفقتك الخاصة.