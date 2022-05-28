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محامية جوني ديب تفاجئ آمبر هيرد في المرافعة الختامية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب الفنانة آمبر هيرد بعدما قدمت أدلة مقنعة كذبت بها ادعاءاتها حول تعرضها للعنف في المرافعة النهائية التي أقيمت في 27 مايو الجاري.

وقدمت المحامية وفريقها مجموعة من الصور التي كشفت من خلالها أكاذيب هيرد، حيث نشرت مجموعة من الصور لآمبر ظهرت فيها دون أي إصابات وبصحة ممتازة في تواريخ ادعت تعرضها للضرب فيها.

وكانت قضية التشهير التي رفعها جوني ديب بحق طليقته آمبر هيرد بسبب مقال نشرته في واشنطن بوست عام 2020 قد أثارت جدلا كبيرا في الأسابيع الستة الماضية، وكشفت الكثير من الأسرار الصادمة حول علاقتهما.

يُذكر أن القضية ستحول للمحلفين بعد انتهاء فريق آمبر هيرد من تقديم مرافعته الختامية، ليقوم المحلفون بعد ذلك باتخاذ القرار النهائي في القضية وتسليمه للمحكمة.

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قناة 218 الليبية

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