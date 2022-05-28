أيسلندا تطلق خدمة الرد على البريد الإلكتروني خلال العطلة بواسطة الخيول

أطلق المكتب السياحي الأيسلندي خدمة غير مألوفة تساعد الناس على قضاء إجازاتهم بعيدا عن الإزعاجات التي قد تصلهم عبر البريد الإلكتروني.

ووفر المكتب خدمة “Out Horse your Email” والتي تتيح للخيول الرد على رسائل البريد الإلكتروني الواردة للشخص خلال العطلة.

وأظهر المقطع الترويجي للخدمة قيام خيول من سلالة الخيول الأيسلندية بالضغط على لوحة مفاتيح عملاقة وسط مناظر طبيعية من الجزيرة الجميلة.

وتنتج هذه الخيول رسائل مخالفة لقواعد الآداب المهنية في الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وردودًا غير مفهومة.

وقال المسؤولون عن هذه الخدمة إنهم أطلقوا هذه الخدمة بهدف مساعدة المسافرين على التمتع بإجازاتهم بعيدًا عن الإزعاجات التي قد تصلهم، وأكدوا اشتراك أكثر من 8,000 شخص بالخدمة حتى الآن.

وأشار المسؤولون إلى أنهم اتخذوا قرارهم بإطلاق الخدمة بعد استبيان أظهر أن 55% من الأشخاص يتفقدون بريدهم الإلكتروني مرة واحدة في اليوم خلال إجازتهم.

يذكر أن المقطع الدعائي للخدمة والذي ظهرت فيه سائحة وهي منزعجة من تلقي الرسائل الإلكترونية خلال عطلتها حصد أكثر من 130 ألف مشاهدة.

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