لينوفو تحقق أرباحا قياسية في السنة المالية الماضية

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن تحقيقها إيرادات وأرباح قياسية خلال السنة المالية، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 71 مليار دولار.

وأشارت الشركة الصينية في تقريرها المالي إلى أن صافي الدخل بلغ 2 مليار دولار بزيادة قدرها 72% على أساس سنوي، وأكدت على أن الإيرادات ارتفعت 10 مليارات دولار لتتجاوز 71 مليار دولار.

وقالت إن جميع الأعمال المدرجة في بورصة هونغ كونغ حققت أرباحًا بفضل النمو القوي لأعمال الجوال، والبنى التحتية، وأعمال الحلول والخدمات.

وكانت لينوفو قد نجحت في التغلب على التحديات بفضل مرونتها، وقدرتها على التعامل مع الأزمات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

يذكر أن مجلس إدارة لينوفو أعلن عن توزيع أرباح بقيمة 3,8 سنتًا للسهم الواحد عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2022.

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