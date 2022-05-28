جوجل تُعيد تسمية خدمات الأمان وحماية الخصوصية بــ Protected By Android

إن الهدف الرئيسي الذي تلعب عليه كبريات شركات التقنية هو أن تجعلك تعتقد أن بياناتك وخصوصياتك في أمان تام – على الرغم من أن هناك الكثيرين منا الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة – وخاصة عندما يتعلق الأمر بشركة جوجل تحديداً.

جوجل هي شركة عالمية تحقق أرباحها عن طريق مشاركة بيانات المستخدمين مع الشركات الإعلانية، ولكن بالرغم من ذلك، فهي لا تزال تركز كل جهودها على إبقاء بيانات مستخدميها آمنة قدر الإمكان. ويبدو أن الشركة الأمريكية قررت إعادة تسمية نظام حماية الخصوصية الخاص بها بـــ “Protected By Android” والذي يعني باللغة العربية “محمي بواسطة أندرويد”.

وكما تعلمون، فإن شركات التقنية الكبرى أمثال آبل وجوجل وميتا يتمتعوا بإمكانية وصول رهيبة إلى بيانات المستخدمين، وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر خطيراً في حد ذاته، وهو في الواقع كذلك، إلا في حالة واحدة وهي أن يتم تسريب هذه البيانات إلى بعض مجرمي الإنترنت والمتسللون.

ولهذا السبب، توفر جميع شركات التقنية بروتوكولات عالية الجودة من أجل إبقاء بيانات المستخدمين في أمان تام بعيداً عن أيدي المتطفلين ومجرمي الإنترنت، وبهذا الشكل هي تضمن للمستخدمين راحة البال.

ما يحاول فعله نظام Protected By Android

توفر شركة جوجل بروتوكولات أمان تضمن لمستخدمي الأندرويد حماية بياناتهم الشخصية أثناء استخدامهم لهواتفهم الأندرويد. ولكن يبدو أن نظام الأمان الجديد “Protected By Android” سيحاول توفير مزيداً من الأمان لهؤلاء المستخدمين.

نشرت شركة جوجل مقطع فيديو قصير ترويجي جديد يستعرض بالتفصيل أدوات الأمان الخاصة بها، كما وأضافت العديد من المعلومات الخاصة بنظام الحماية الجديد على مدونتها الخاصة.

الجزء العلوي من المدونة يستعرض أدوات الحماية التي تستخدمها شركة التكنولوجيا الأمريكية للحفاظ على أمن وخصوصية بيانات المستخدمين. وعلى الرغم من ذلك، فجميع ما تم ذكره في المدونة هي مزايا متواجدة بالفعل منذ فترة من قِبل شركة جوجل، مما يعني أنها قيد الاستخدام بالفعل ولا تحتاج إلى تحديث جديد من أجل الاستفادة منها.

يبدو أن ميزة الحماية الجديدة ما هي إلا مجرد إعادة تسمية واستخدام اسم موحد سوف تستخدمه جوجل لتوحيد نُظم حماية وأمن بيانات وخصوصية المستخدمين لنظام أندرويد.

الفكرة الرئيسية من نظم الحماية التي تستخدمها جوجل تهدف إلى منع القراصنة والمتسللين والمخترقين من إمكانية التطفل أو سرقة بيانات المستخدمين باي شكل من الأشكل.

فعلى سبيل المثال، يهتم مساعد جوجل الرقمي بفحص جميع المكالمات الهاتفية من أجل استبعاد جميع المكالمات المزعجة، في حين أن حماية Google Play Protect تهدف إلى فحص جميع تطبيقاتك بحثاً عن أي فيروسات أو برمجيات ضارة.