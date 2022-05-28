الأرجنتين تعلن تسجيل أول إصابتين بمرض جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل أول إصابتين بمرض جدري القرود في البلاد.

وقالت، في بيان رسمي، صدر في 27 مايو الجاري إن نتيجة الاختبارات للحالات المشتبهة جاءت إيجابية، وأشارت إلى أن الحالتين المصابتين بصحة وعافية.

وقالت إن الحالة الأولى كانت لمواطن أرجنتين، في حين كانت الإصابة الثانية لمواطن إسباني وصل الأرجنتين في 25 مايو الجاري قادمًا من إسبانيا.

وعلى الفور، قامت الوازرة بعزل المخالطين للحالتين، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ظهور أي أعراض عليهم حتى الآن.

يذكر أن 20 دولة لا ينتشر فيها مرض جدري القرود عادة؛ أعلنت تسجيل إصابات، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 200 إصابة، معظمها في الدول الأوروبية.

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