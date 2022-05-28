بالفيديو: اشتعال سيارة تسلا بشكل مفاجئ.. ونجاة صاحبها بأعجوبة

شهدت مدينة فانكوفر الواقعة غرب كندا، في 23 مايو الجاري، حادثًا مفاجئًا، إذ اندلعت النيران بسيارة تسلا أثناء تواجد صاحبها في داخلها.

وقالت السلطات الكندية إن مالك السيارة فوجئ بخروج الدخان منها، وتوقف استجابتها، حيث لم يكن قادرًا على فتح الأبواب أو القيام بأي شيء، الأمر الذي دفعه لتحطيم النافذة وبذل جهد كبير للخروج من السيارة.

وأكدت قيام رجال الإطفاء بإخماد نيران السيارة التي اشتراها صاحبها قبل حوالي 8 أشهر.

وأشارت السلطات الكندية إلى أنها أبلغت تسلا قيامها بفتح تحقيق في الحادث، وإجرائها ترتيبات؛ من أجل تفتيش السيارة المحترقة.

من جهة أخرى، لم تصدر شركة تسلا أي تصريح أو بيان حول الحادث.

يذكر أن الولايات المتحدة فتحت مجموعة من التحقيقات في العام الماضي حول سيارات تسلا، وذلك بعد حوادث الاصطدام التي حدثت بسبب نظام السائق الآلي.

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