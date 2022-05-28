تيليجرام يبدأ في إطلاق مزايا مدفوعة قريباً

تيليجرام سوف يبدأ قريباً في إطلاق مزايا إضافية مدفوعة الثمن للمستخدمين في محاولة من مالكيه لزيادة تمويل التطبيق وتحقيق عائدات تغطي تكاليف التطوير.

يُقال أن تيليجرام سوف يوفر مزايا حصرية مثل الوجوه التعبيرية والملصقات الخاصة التي لا تظهر لباقي المستخدمين، وربما مستقبلاً عدم ظهور إعلانات إن قرر مطورو التطبيق إضافة إعلانات فيه.

شركة تيليجرام لم تصرح بأي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ولكن بناءً على أراء بعض المستخدمين الذين يعملون على النسخة التجريبية، فيبدو أن هناك رموز تعبيرية جديدة لردود الفعل وقد اكتشفوا أنهم غير قادرين على استخدامها إلا بعد الانضمام إلى برنامج الاشتراك المميز Premium Subscription.

أثناء استخدامك لتطبيق تيليجرام، وعند استدعاء لوحة ردود الفعل، سوف ترى على الجانب الأيمن رمز أو أيقونة جديدة على شكل نجمة وبمجرد النقر عليها ستظهر لك نافذة جديدة منبثقة تحتوي على ردود فعل جديدة عددها ستة رموز مختلفة والتي تشتمل على وجه المهرج، والنار، والوجه المتقيأ، والوجه المصدوم، وإشارة إصبع الإبهام للأسفل، وقلب.

في الجزء السفلي من هذه الصفحة المنبثقة سترى تنويه جديد مكتوب “Unlock additional reactions by subscribing to Telegram Premium” والذي يعني باللغة العربية “فتح ردود الفعل الإضافية من خلال الاشتراك في خدمة تيليجرام المميزة”. وسترى بالأسفل زر الاشتراك والشراء باللون الأزرق.

بخلاف ذلك سوف تظل كافة المزايا المتاحة داخل التطبيق الآن مجانية، ولا خوف من تحول المزايا الأساسية في التطبيق إلى مزايا مدفوعة.