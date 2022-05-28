ظهور جديد لصاحبة الصوت الملائكي بعدسة ابنتها

نشرت ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز عبر حسابها الرسمي في موقع فيس بوك، صورةً لوالدتها التقطتها يوم 22 مايو الجاري عند الساعة 7:31 دقيقة.

وظهرت صاحبة الصوت الملائكي في الصورة وهي تمسك بزهرتين حمراء وزهرية، وعلّقت ريما على الصورة بعبارة “شي زهرة حمرا وبس”، وبتحديد وقت وتاريخ التقاط الصورة، وقالت إنّها التقطت بآيفون ريما عاصي الرحباني.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عشاق فيروز عن سعادتهم بظهورها بصحة وعافية.

وكانت ريما قد أكدت قبل ساعات من نشر الصورة، تحضيرها مفاجأة لعشاق فيروز قبل أن تقوم بنشر الصورة.

ويعد هذا الظهور الأول للسيدة فيروز على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أكثر من عام.

يُذكر أنّ فيروز احتلت قائمة أكثر المطربات استماعاً في العالم العربي للعام 2021، بحسب Spotify.

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