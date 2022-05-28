تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم بحبك

أعلن الفنان المصري تامر حسني انتهاءه من تصوير فيلم “بحبك”، المقرر عرضه في دور السينما في عيد الأضحى القادم.

وقام الفنان المصري بنشر صورة تجمعه بفريق العمل بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم، وأشار إلى أنّه انتهى من تصوير الفيلم، وشكر جميع الأشخاص والفنانين المشاركين فيه، ودعا عشاقه لمشاهدة الفيلم عند طرحه في موسم عيد الأضحى.

وحظيت الصور بإعجاب عشاق تامر حسني، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة فيلمه الجديد.

يُذكر أنّ فيلم “بحبك” يُعد أول فيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وسيشارك فيه عدد من النجوم أمثال هنا الزاهد، حمدي الميرغني، أحمد عزمي، عالية راشد، شهد الشاطر، هدى المفتي وغيرهم من الفنانين.

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