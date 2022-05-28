سامسونغ تقرر خفض إنتاجها من الهواتف الذكية في العام 2022

كشفت التقارير الواردة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية استعداد الشركة لخفض إنتاجها من الهواتف الذكية؛ بسبب الأزمة العالمية.

وبحسب آخر التقارير فإن الشركة الكورية الجنوبية ستخفض إنتاجها من 310 ملايين وحدة إلى 280 مليون وحدة.

وبررت التقارير خفض سامسونغ للإنتاج برغبتها في تحضير نفسها؛ استعدادًا لتطور الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج على إصدارات الشركة المختلفة من كافة أنواع الهواتف، سواءً أكانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة التكلفة.

يذكر أن التقارير تؤكد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على شركات صناعة الهواتف والأجهزة الذكية، وتوقعوا أن تؤدي إلى حدوث ركود في الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية