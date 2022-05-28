مستثمرو تويتر يرفعون دعوة قضائية ضد إيلون ماسك فما السر؟

قام مستثمرو تويتر برفع دعوة قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، بحجة تخفيض سهم تويتر قبل تقديمه عرض شراء الشركة.

وأشار المستثمرون إلى أنّ ماسك وفر على نفسه 156 مليون دولار أمريكي، لأنّه لم يفصح عن شرائه 5% من أسهم الشركة في مارس.

وطالبوا بالحصول على شهادة فئة، ومبلغ غير محدود من التعويضات العقابية والتعويضية.

وقالوا إنّ ماسك واصل عملية شراء الأسهم حتى بلغت حصته في نهاية أبريل الماضي 9.2%، وأشاروا إلى أنّ تأخر إعلانه عن شراء الحصص في تويتر جعله يشتري الأسهم المتبقية بشكل مصطنع وبسعر منخفض.

وأكدوا قدرة ماسك على تمويل استحواذه على تويتر، قد انخفضت بعد انخفاض سهم شركة تسلا العائدة له.

يُذكر أنّ ماسك أعلن في نهاية أبريل الماضي، عن شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية