منصة شاهد تروج لمسلسل ياسمين رئيس الجديد

روجت منصة شاهد VIP لمسلسل “60 دقيقة” الذي تلعب بطولته الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمود نصر.

وقامت المنصة بنشر بوستر المسلسل على حسابها الرسمي في إنستغرام، والذي ظهر فيه بطلا المسلسل، ودعت المشاهدين لمتابعة العمل المشوق المكون من 9حلقات، والذي يتحدث عن طبيب نفسي تحاصره مجموعة من الشائعات، في حين تواجه زوجته حكم الإعدام، قبل أن تطلب طلبًا مفاجئًا قبل ساعة من تنفيذ الحكم يساعد في حل اللغز، ونجاتها.

ومسلسل “60 دقيقة” من تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج مريم أحمدي، وبطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، فاطمة البنوي، خالد كمال، سوسن بدر، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين.

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