الحرب في الرواية.. توثيق للدمار والحزن

خلود الفلاح

لماذا يكتب الأدباء أدب الحروب؟ هل لتدوين سيرة ما يحدث، سيرة القسوة والحزن والمعاناة، هل يمكن أن يغْني أدب الحرب عن قراءة كتب التاريخ؟ ولماذا نتأثر عندما نقرأ هذه الروايات؟

في هذا التقرير تكتب الروائيات عن الحروب الدائرة في أوطانهن، وكيف تتحمل المرأة مرارة هذه الحروب التي تفقد فيها الأمان.

الدفتر الكبير

ترصد الروائية السويسرية من أصل مجري أغوتا كريستوف “1935–2011” في روايتها “الدفتر الكبير”، التشويهات التي تخلفها الحروب في حياة البشر، وكيف تتحول الإنسانية إلى شعار فضفاض؟

هذه الرواية التي ترجمها محمد آيت حنا، “دار الجمل ـ 2013″، تروي حكاية طفلين توأمين وسيرة حرب قاسية، ومقابر جماعية، ومعسكرات التعذيب وضحايا الغارات والنزوح، تودع الأم أطفالها عند جدتهم البخيلة، لأنها أصبحت عاجزة عن إطعامهم وحمايتهم، في هذه الظروف يتدرب الأطفال على القسوة كنوع من مقاومة بخل وعنف الجدة التي تجبرهم على العمل مقابل أن تقدم لهم الطعام.

هذه الرواية هي الجزء الأول من ثلاثية روائية هي “الدفتر الكبير- البرهان- الكذبة الثالثة”، أغوتا كريستوف التي تركت وطنها بسبب الحرب العالمية الثانية، تعرف تماماً تداعيات الحروب.

في بيت الجدة البخيلة ممنوع الاستحمام، فتصبح روائح أحفادها خليطاً من الروث والسمك والعشب والفطر والدخان والحليب والجبن والرمل والطين والتراب والعرق والبول والعفن.

اعتُبرت رواية “الدفتر الكبير” التي صدرت عام 1986، أشد روايات أغوتا كريستوف قسوة وأكثرها قدرة على التعبير عن آثار الحروب على الإنسان، لا سيما على الأطفال الذين عاصروا أحداثها.

تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي حمل العنوان ذاته “الدفتر الكبير، وعُرض لأول مرة عام 2013، من إخراج المخرج الهنغاري جانوس ساز الذي قال عن الرواية: “لقد غير هذا النص حياتي، يبدو الإنسانية ترجع إلى الخلف”.

طشاري

تتناول الروائية العراقية إنعام كجه جي “1952” في روايتها “طشاري ـ دار الجديد ـ 2013” تاريخ العراق، منذ الخمسينيات، بكل المآسي والأحزان ومحنة الحصار والفوضى ثم الاحتلال، هذا الإرث من الفوضى والمعاناة انعكس على الكتابة الروائية لدى العديد من الكُتاب.

“طشاري” مفردة من اللهجة العراقية وتعني “التشظي”، ومن هنا تنطلق الدكتورة “وردية إسكندر” في السرد، البداية من بغداد، ثم الانتقال إلى الديوانية، في جنوب العراق للعمل، وهناك في الديوانية، ستلتقي بشريك حياتها، الطبيب جرجس، وتنجب منه أبناءها، برّاق وهندة وياسمين.

ورغم أن بغداد مسقط الرأس، فإن الحرب، وما يصاحبها من ظروف صعبة وقاسية تجبر وردية على الرحيل إلى باريس بعد بلوغها سن الثمانين، خاصة أن عائلتها توزعت في مختلف أنحاء الأرض، وتبقى أمنيتها الوحيدة أن تعود إلى الوطن لتدفن في ترابه.

ينشئ الحفيد إسكندر ابن سليمان شقيق وردية مقبرة افتراضية على الكمبيوتر، يجمع فيها الأقارب المتوزعين في كل أنحاء العالم، يضع قبوراً للأحياء إلى جوار قبور الأموات، وكأنه بذلك يحقق الحلم الذي يصعب تحقيقه على أرض الواقع وهو العودة إلى الوطن.

“إسكندر” يُمثل الجيل الثالث من عائلة وردية، الذي لم ير العراق وكل ما يعرفه عن البلد بقايا حكايات وأسماء ما تزال عالقة في ذاكرة الآباء، فاعتمدت الرواية في بعض الأحداث على تقنية الفلاش باك باسترجاع الماضي من خلال ذكريات وردية وعائلتها.

الملاحظ على روايات الروائية إنعام كجه جي أنها لا تغادر العراق، لذلك كثيراً ما تقول “أكتب عن العراق لأنني أعرفه أكثر من غيره، ولأنني لم أحب بلدًا بالقدر الذي أحببته، ولأنه أصل “ذائقتي” وفيه أجمل ذكرياتي، وأنا أُعاقب نفسي لأنني هجرته”، حيث وصلت رواية “طشاري” إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2014.

سبع نساء ونصف

تتناول رواية “سبع نساء ونصف” للروائية اليمنية سمية طه “1985”، النساء كضحايا حروب، وحياتهن الصعبة التي زادتها ما يجري في بلادهن من دمار وغياب وصعوبة وقسوة.

هذه الرواية الصادرة عن دار “مدارك ـ 2019″، تحكي قصص سبع نساء وطفلة، لعبت الفوضى والحرب اليمنية بحياتهن.

النساء في هذه الرواية يختفي أبناؤهن وأزواجهن في سجون الحوثيين، التي هي سجون المستعمر الجديد، فيقمن محطات انتظار أبدية لعودة الغائبين، الذين لا يعودون أحياناً، يخرجن يتجمعن ويصرخن ثم يكن رجالاً في غياب الرجال.

تذهب الروائية سمية طه إلى القول إن النساء لا تصنع قرارات الحرب، ولا يتخذنها، لكنهن مجبرات دائماً على عيش تفاصيلها، وتحمّل آثارها إلى أسفل قاع ركام حجارة منازلهن المهدمة على رؤوسهن، وبعد انتهاء القتال يحملن مسئولية بث الحياة واستعادة مجاريها، تقتل الحرب الرجال، وتسلب مستقبل الأطفال، وتخنق النساء، تكبس على صدورهن حتى يمُتن ببطء، وهذه الرواية أقرب للتوثيق كونها تناولت قصصاً معظمها واقعية ولم تترك للخيال والتشويق الكثير ليفعله في عقل القارئ.

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