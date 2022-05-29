تسريبات جديدة حول معالجات ابل A16 و M2 القادمة!

نستعد هذا العام لرؤية إصدارين جديدين من معالجات ابل: A16 لهواتف ايفون 14 و M2 لأجهزة ماك بوك، وكلا المعالجين ظهرت لهما تسريبات جديدة.

وفقاً للمسرب الذي يُدعى ShrimpApplePro على تويتر، فإن معالج ابل A16 سيأتي بنفس تقنية المعالجة في معالج A15 الموجود حالياً في هواتف ايفون 13 وهي تقنية 5 نانومتر.

أما التطور الاكبر سوف يشهده معالج M2 لأجهزة ماك بوك، إذ سيكون أول معالج من ابل بتقنية معالجة 3 نانومتر الأكثر تطوراً.

كانت هناك تقارير تتحدث عن إضافة تقنية معالجة 4 نانومتر إلى معالج ابل A16 في هواتف ايفون 14 القادمة لكن يبدو أن ابل ستظل متمسكة بتقنية 5 نانومتر كما هو الحال خلال العامين الماضيين.

التطور في معالج ابل A16 سيأتي من تحسينات بسيطة في وحدة المعالجة المركزية CPU ومعالج الرسوميات GPU بالإضافة إلى الجيل الجديد من الذواكر العشوائية LPDDR 5 والتي هي أسرع بمرة ونصف وأقل في استهلاك الطاقة بنحو 30% مقارنةً بذواكر LPDDR 4X في هواتف ايفون 13 برو / برو ماكس.

خلال الآونة الأخيرة ثارت شائعات تفيد بأن معالج ابل A16 سوف يكون مقتصراً فقط على هواتف ايفون 14 برو / برو ماكس دون بقية إصدارات ايفون 14 التي ستظل تعمل بمعالج العام الماضي A15.

معالج M2 ربما سنراه لأول مرة هذا العام في أجهزة ماك بوك آير وربما كذلك مع أجهزة ايباد برو.