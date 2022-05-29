سامسونج تستثمر 355 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي!

أعلنت سامسونج عن خطتها الاستثمارية من أجل النمو الديناميكي للصناعات المبتكرة على مدار السنوات الخمسة القادمة، حيث يخطط التكتل الكوري الجنوبي لاستثمار ما يصل إلى 355 مليار دولار أمريكي في صناعة أشباه الموصلات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وقطاع الصيدلة الحيوية.

تعتقد الشركة أن هذه هي أهم الصناعات التي من المتوقع نموها وازدهارها بشكل كبير في فترة ما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا.

في بيان صحفي للشركة، صرحت بأن الشركة سوف تستثمر 455 تريليون وون كوري أي ما يعادل 355 مليار دولار أمريكي في الأعمال المستقبلية الوارد ذكرها حتى عام 2027.

هذه القيمة الجديدة تمثل زيادة في قطاع الاستثمارات بنسبة 36% تقريباً مقارنة بــ 330 تريليون وون كوري (260 مليار دولار أمريكي) خلال الخمسة سنوات الماضية.

حوالي 80% من إجمالي الاستثمارات ستتم داخل موطن الشركة الرئيسي (كوريا الجنوبية) وهي تمثل زيادة بنسبة 44% تقريباً عن حجم الاستثمارات في الفترة من بين عام 2017 وحتى عام 2022.

تستهدف سامسونج قطاع أشباه الموصلات لكي تصبح القوى العظمة الرائدة في مجال الصناعة بحلول الخمسة سنوات القادمة والمساهمة بشكل فعال في تحسين اقتصاد دولة كوريا.

تمثل صناعة أشباه الموصلات ما يصل إلى 19% من حجم صادرات الصناعة للدولة وما يصل إلى 45% من حجم استثمارات مرافق التصنيع.

تلعب سامسونج من أجل تعزيز طاقتها الصناعية في قطاع أشباه الموصلات من خلال زيادة قدرتها في مجال تصنيع ذواكر التخزين، حيث تعتبر شركة سامسونج من أكبر شركات تصنيع لرقائق وشرائح التخزين فل العالم لعدة سنوات طويلة.

تتطلع الشركة لاستخدام العديد من الموارد الجديدة والتقنيات الحديثة من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية لنمو قطاع صناعة أشباه الموصلات، كما وتستهدف تأمين عقود كبيرة لأعمال صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها.

تعتبر شركة TSMC التايوانية هي المنافس اللدود لشركة سامسونج على مدار الأعوام الماضية في مجال صناعة الشرائح، ولكن تراهن سامسونج على شرائح المعالجة المستندة على عقدة تصنيع 3 نانوميتر GAA التي ستدخل حيز الإنتاج الكمي ابتداءً من آواخر عام 2022.

ومن أجل تحقيق نمو متزايد في قطاع الصناعة هذا، تهدف الشركة إلى تصنيع معالجات تطبيقات متقدمة وشرائح مودم 5G و 6G ومستشعرات جديدة للتصوير.

وبجانب التركيز على صناعة أشباه الموصلات تتطلع سامسونج لاستثمار مليارات الدولارات في كل من قطاعي صناعة الصيدلة الحيوية والذكاء الاصطناعي.

سامسونج لا تضع كامل تركيزها على التفوق التكنولوجي فحسب، وإنما تتطلع لتوفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل خلال الخمسة سنوات المقبلة، حيث قررت الشركة أن تطبق برنامج تعيين المواهب ورعايتهم لإطار الفرصة لأولئك الأشخاص المستحقين وتعيينهم في مراكز أساسية ومرموقة بالشركة.