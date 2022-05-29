سناب شات تطلق خاصية القصص المشتركة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سناب شات، أطلقت الشركة المالكة للتطبيق ميزة حملت اسم القصص المشتركة.

وتساعد الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق على تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة، وتكوين مجتمع حول محتوى يحبون التواصل حوله.

كما وفّر القائمون على التطبيق ميزة جديدة تُدعى وضع المدير، وتساعد على توفير طريقة سهلة من أجل الوصول إلى أدوات الابتكار الرئيسية لنشر الفيديوهات على المنصة بما فيها خاصية سبوتلايت.

وكانت سناب شات قد أعلنت في مؤتمر قمة شركاء سناب عن مجموعة من المبادرات التي ترتكز على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت.

يُذكر أنّ سناب شات أطلقت مؤخراً تطبيقاً مدمجاً أطلقت عليه اسم التأنق على واجهة تطبيق سناب شات، ويتميز هذا التطبيق بقدرته على استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في عرض الأزياء وتجريبها بشكلٍ افتراضي.

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