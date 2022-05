«غيتس» يتوقع ظهور جائحة جديدة خلال العقدين القادمين

أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين.

وقال غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: “هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة أخرى في السنوات العشرين المقبلة”.

وكان غيتس، قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه “لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا”.

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، قال غيتس إننا “لم نشهد الأسوأ بعد”، مشيرا إلى أنه ” لا يريد أن يكون “صوتا متشائما، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة”.

وفي وقت سابق، نشر موقع “إكسبريس” البريطاني أن الملياردير الأميركي بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” قال “إن البشرية ستواجه تهديدات مميتة جديدة خلال السنوات المقبلة”.

ورأى الملياردير بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس إن أحدها هو “تغير المناخ”.

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون “أعلى” كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا.

ولفت مؤسس شركة “مايكروسوفت” إلى أن التهديد الثاني يتمثل في “الإرهاب البيولوجي، مشيرا إلى أنه “إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا، وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة”.

