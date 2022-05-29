أبرز الفائزين بجوائز مهرجان كان السينمائي

اختتمت في 28 مايو الجاري النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي، والتي تعد النسخة الأولى التي تقام في موعدها منذ انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخة مشاركة 21 فيلماً لعب بطولتها عدد كبير من النجوم أمثال ديفيد كرونبنرغ، وجيمس جراي وغيرهم.

وترأس لجنة التحكيم عدد من الخبراء كالممثل الفرنسي فنسنت ليندون، ريبيكا هول، وليدي لي وغيرهم.

وفيما يلي أبرز الفائزين بجوائز السعفة الذهبية للعام 2022:

1- أفضل مخرج بارك تشان ووك.

2- أفضل ممثل سونغ كانغ هو عن Broker.

3- أفضل سيناريو لطارق صالح عن Boy From Heaven.

4- أفضل ممثلة الإيرانية زار أمير إبراهيمي عن Holy Sniper.

5- أفضل فيلم قصير The Water Murmus.

6- أفضل فيلم وثائقي All That Breathes.

7- جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لMariupolis.

8- جائزة هيئة المحلفين فاز بها فيلم Broker.

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