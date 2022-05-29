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أمازون تفتح أول متجر للألبسة يعتمد على التكنولوجيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة أمازون الأمريكية في 25 مايو الجاري، عن افتتاح أول متجر ألبسة تقليدي تابع لها في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفرت الشركة الأمريكية في متجرها الجديد مجموعة من التقنيات غير الموجودة في متاجر الألبسة العادية، حيث سيكون المستخدم قادراً على إرسال الملابس التي تعجبه إلى غرفة القياس من خلال تطبيق Amazon Shopping، بالإضافة إلى إمكانية النقر على شاشات تعمل باللمس من أجل البحث عن قطع الثياب وتقييمها، وطلبها.

وأشارت أمازون إلى أنّ العاملين في المتجر سيقومون بإيصال القطعة المختارة إلى غرفة القياس، التي يتواجد فيها الزبون.

كما سيوفر المتجر الجديد ميزة QR Code التي تتيح للمستخدم معرفة تفاصيل أخرى عن قطعة الملابس، كالقياسات والألوان المتوفرة، وتقييم الزبائن لها.

وقالت أمازن إنّ المتجر سيعرض علامات تجارية مشهورة مثل Levi’s، Tommy، Champion، وأشارت إلى أنّ أسعار الملابس ستتراوح ما بين الباهظة والميسورة.

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قناة 218 الليبية

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