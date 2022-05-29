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المخرج السويدي روبن أستلوند يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المخرج السويدي روبن أستلوند بجائزة السعفة الذهبية في النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي، الذي اختتم في 28 مايو الجاري عن فيلمه “مثلث الحزن”.

وقدّم المخرج البالغ من العمر 48 في فيلمه الترفيهي، صورةً ساخرة عن الأغنياء أصحاب الثراء الفاحش.

وعبّر المخرج السويدي عن سعادته بهذه الجائزة، وقال إنّ هدفه كان تقديم عمل يثير اهتمام الجمهور ويدفعه إلى التفكير في منحى استفزازي.

من جهةٍ أخرى قال رئيس لجنة التحكيم فنسان لاندون، إنّ اللجنة صدمت بالفيلم.

يُذكر أنّ هذه المرة الثانية التي يفوز فيها المخرج بجائزة السعفة الذهبية بعد عام 2017، لينضم بذلك إلى قائمة المخرجين الذين نالوا الجائزة في مناسبتين كالأخوين دارين وكن لوتش.

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قناة 218 الليبية

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