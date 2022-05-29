بالفيديو: أمريكي يحطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الأكثر حراً في العالم

تمكن الأمريكي غريفوري فوستر من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في تناول 3 حبات من فلفل “كارولينا ريبير” خلال 8.72 ثانية فقط.

وأقيمت هذه الفعالية وسط مدينة سان دييغو الأمريكية، وبحضور المسؤولين عن موسوعة غينيس.

وعبّر فوستر عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وقال إنّه تدرب على هذا الأمر مراراً وتكراراً، وأشار إلى أنّ الأمر يتعلق بذاكرة عضلات الفم، وأكد قيامه بتناول الفلفل الحلو الصغير بشكلٍ يومي لكي يجعل المضغ والبلع يستجيبان بشكلٍ تلقائي عند الانتقال لتناول الفلفل الحار.

وكان الرقم القياسي السابق مسجل باسم الكندي مايك جاك، والذي نجح في تناول هذه الكمية خلال 9.72 ثانية.

يذكر أنّ فلفل “كارولينا ريبر” يعد الفلفل الأكثر حراً في العالم، إذ تصل شدة حرارته إلى 1.641.183 على مقياس سكوفيل.

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