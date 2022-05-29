اكتشاف مدينة لحضارة المايا في شبه جزيرة مكسيكية

شهدت شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية اكتشافاً أثرياً مهماً، حيث عثر علماء الآثار على مدينة تعود لحضارة المايا أثناء قيام السلطات بإنشاء حديقة صناعية بالقرب من مدينة ميريدا.

وقال العلماء إنّهم عثروا في الموقع الذي أُطلق عليه اسم “شيول” مجموعة من القصور والأهرامات والساحات، التي تعود لحضارة المايا.

وأشاروا إلى أنّ أكثر من 4000 إنسان عاشوا في هذه المدينة، بين عامي 600 و900 ميلادي.

وأكد العلماء عثورهم على مقابر لأشخاص بالغين وأطفال، وأدوات حجرية ومقتنيات، بالإضافة إلى اكتشاف آثار حياة بحرية في المنطقة، وهذا يدل على أنّ السكان اعتمدوا على الصيد بالإضافة إلى اعتمادهم على الصناعة.

يُذكر أنّ حضارة المايا ظهرت في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد، وامتدت من جنوب المكسيك إلى غرب الهندوراس والسلفادور.

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