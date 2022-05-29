تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من التطبيقات اللازمة لجميع الاستخدامات!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Console Launcher

مثله مثل العديد من تطبيقات اللانشر الأخرى، ولكن Console Launcher يضع كامل تركيزه على الألعاب واستخدامات هواة ألعاب الهواتف الذكية. هذا اللانشر ببساطة شديدة يحول هاتفك الأندرويد إلى جهاز ألعاب من الدرجة الأولى حيث يبدأ في استعراض جميع ألعابك المثبتة على الهاتف على اللانشر. أيضاً هذا هو اللانشر الوحيد الذي ننصحكم به إذا كنتم تفكرون في امتلاك وحدة تحكم للهاتف.

ولكن إذا كانت استخداماتك مع الهاتف تعتمد على التطبيقات الاحترافية وتطبيقات الإنتاجية فحينها من الأفضل أن تتخطى هذا التطبيق لأن تركيزه الأول والأخير على هواة ألعاب الهواتف الذكية فحسب.

السعر : مجاني

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Lover

Lover هو تطبيق حساس بعض الشيء حيث يأتي الغرض الرئيسي منه من أجل تحسين العلاقات الزوجية وحل جميع المشاكل الأسرية التي تحدث بين العلاقات الحميمية. فإذا كنت تواجه مشكلة في التقرب إلى شريكك/شريكتك في الحياة وتحتاج إلى القليل من المساعدة، فتأكد أن تطبيق Lover سيكون بمثابة يد العون التي تحتاج إليها ولكن إذا أردت الاستفادة منه بشكل كامل فقد يكون من الأفضل الاشتراك في أي من خططه المدفوعة.

السعر : مجاني

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Mastodon

صدق أو لا تصدق، تطبيق Mastodon عبارة عن منصة تواصل اجتماعي استغلت فرصة سقوط تويتر في العديد من مشاكل حقوق الملكية منذ تولي إيلون ماسك منصب رئيس الإدارة وتحاول استغلال الفرصة في اكتساب قاعدة ضخمة من المستخدمين بمرور الوقت.

يحتوي التطبيق على جميع الميزات الأساسية التي قد تحتاج إليها مثل القدرة على التصفح والانضمام إلى المجموعات والنشر، هذا وبالإضافة إلى المخطط الزمني الخالي من الإعلانات الذي يعرض كل ما هو جديد. تدعم المنشورات 500 حرف كما وتدعم الصور المتحركة GIF ومقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك.

السعر : مجاني

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NothinK

تطبيق Nothink هو عبارة عن مجموعة من الأدوات المصغرة “الويدجيت” وخلفيات صلبة وخلفيات حية بمظاهر أنيقة وجذابة. يمكنك الاستفادة من الويدجيت المصغرة في إنشاء ويدجيت مخصصة للساعة ومستوى الصوت والتقويم والوسائط وغير ذلك بكثير. جميع الخلفيات الحية تتطابق مع نمط Material لإعطائك مظهر جمالي كامل لواجهة هاتفك الأندرويد. على الرغم من كل ذلك فهو ليس مجاني ولكن سعره الزهيد يجعلك تفكر في تجربته.

السعر : 1.49$

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Nothing Launcher

بالتأكيد وأنكم تعلمون أن شركة Nothing الصينية تستعد من أجل إطلاق هاتفها الذكي الأول خلال المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الغريب أن تطلق الشركة اللانشر الأساسي الخاص بهاتفها قبل موعد إطلاق الهاتف إلا إنها تعتبر خطوة ترويجية من أجل هاتفها الرائد التالي. مثله مثل أي لانشر آخر، فهو يحتوي على الويدجيت والخلفيات الكثيرة التي تعطي لهاتفك وواجهة الشاشة الرئيسية مظهر لائق وأنيق.

السعر : مجاني

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Phantom

لكي أكون صادق معكم أنا لست خبيراً في عالم التعدين والعملات الإلكترونية المُشفرة، ولكن إذا كنت أنت كذلك، فعلى الأرجح قد تحب فكرة تطبيق Phantom حيث يعتبر التطبيق بمثابة محفظة إلكترونية تدعم الكثير من الأشياء مثل NFTs ويمكنك إدارة الأصول الخاصة بك وشراء وبيع الأشياء من خلاله. على الرغم من أن التطبيق لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير وعلى الأرجح قد تواجه بعض المشاكل والأخطاء هناك وهناك ولكنه يعتبر بمثابة محفظة تشفير آمنة لجميع ممتلكاتك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Proton Calendar

Proton هو واحد من أفضل تطبيقات التقويم على متجر جوجل بلاي، وفي الواقع، هذه هي ليست المرة الأولى التي نجلب لكم فيها هذا التطبيق. ولكن خلال الفترة الماضية حصل التطبيق على العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي جعلته أفضل من أي تطبيق تقويم آخر. التقويم العادي والقدرة على إدارة تقاويم متعددة وتعيين المهام المتكررة وجميع الميزات الأساسية التي تفضل وجودها في تطبيق تقويم هي متواجدة بالفعل في تطبيق Proton.

السعر : مجاني

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QR Master

على الرغم من أن نظام أندرويد يحتوي بشكل افتراضي على ماسح ضوئي لرموز الاستجابة السريعة، ولكن لا يوجد مانع من تجربة تطبيق QR Master خاصة وإذا كنت تمتلك هاتف أندرويد قديم. هذا التطبيق يمكنه مسح جميع رموز الاستجابة السريعة ويدعم تكبير الصور واستخدام مصباح الفلاش ويحتوي على 24 نوع مختلف من رموز الاستجابة السريعة بما في ذلك واتس اب وسناب شات وتيليجرام وغيرها من أدوات الربط الخاصة بالتطبيقات الأخرى.

السعر : مجاني

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Ringtone Maker

تماماً كما هو موضح من اسمه، يتيح لك هذا التطبيق إنشاء وخلق نغمات لهاتفك الأندرويد من الملفات الصوتية والمسارات الموسيقية المتواجدة بالفعل على هاتفك الذكي. هذا يعني أنك ستكون قادراً على إنشاء النغمات وأجزاء الأغاني التي تفضلها للاستماع إليها عند رنين هاتفك.

بمجرد الانتهاء من إنشاء نغمة الرنين يمكنك تعيينها مباشرة كنغمة رنين للهاتف أو نغمة للإشعارات أو المنبه. على الرغم من أن الواجهة قد تكون معقدة بعض الشيء ولكنها مألوفة جداً لأولئك الأشخاص الذين يتعاملون بشكل دائم مع تطبيقات التحرير.

السعر : 1.49$