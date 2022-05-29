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غوغل توفر ميزة جديدة لمتصفح كروم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن اختبارها ميزة جديدة ينتظرها الكثير من عشاق متصفح كروم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ المطورين يقومون حالياً بتطوير آلية بحث تساعد الأشخاص الذين يستخدمون خدمة Google Lens للتعرف على الصور في الحصول على نتائج أدق في البحث، خاصةً وأن النتائج الحالية لا تكون متوافقة عما يبحث عنه المستخدم.

وأشارت غوغل إلى أنّ الخدمة ستحصل على ميزة تظهر نتائج البحث عن الصورة في نفس الصفحة التي يبحث فيها المستخدم، حيث ستعرض النتائج على شكل شريط على الجهة اليمنى.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يقوم المستخدم باختيار الصورة التي يبحث عنها، ومن ثم يقوم بالنقر عليها بالزر الأيمن للفأرة، ومن ثم اختيار البحث عن الصورة باستخدام Google Lens لتظهر له خيارات للبحث عن الصورة كاملة أو عن جزء منها.

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قناة 218 الليبية

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