دنيا سمير غانم تستعد لخوض أولى تجاربها المسرحية

تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم إلى دخول عالم المسرح لأول مرة من خلال مشاركتها في مسرحية من إخراج أوتاكا.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أنّ نجم المسرح علي ربيع سيشارك النجمة بطولة المسرحية، بالإضافة إلى ظهور عدد آخر من نجوم المسرح المشهورين في مصر.

وقالت الشركة المنتجة إنّها تجري حالياً مفاوضات لاختيار المسرح الذي ستعرض عليه المسرحية، بالإضافة إلى اختيار باقي طاقم العمل.

وأكدّت كشفها جميع التفاصيل المتعلقة بالمسرحية وموعد عرضها داخل وخارج مصر خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ الفنانة المصرية تنتظر حالياً عرض فيلم “تسليم أهالي” الذي سيشارك فيه نخبة من النجوم أمثال بيومي فؤاد وهشام ماجد وسيخرجه خالد الحلفاوي.

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