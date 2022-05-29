3 أطعمة يجب التقليل منها لتجنب “أخطر قاتل في العالم”

إنجلترا – تعد أمراض القلب “أكبر قاتل في العالم”، وعادة ما يكون السبب وراء الإصابة بها هو انقطاع إمدادات القلب بالدم جراء تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

وعندما تضيق الأوعية الدموية بسبب الترسبات الدهنية، يكافح الدم المؤكسج للوصول إلى عضلة القلب. وعلى هذا النحو، إذا انقطع تدفق الدم بسبب انسداد الأوعية الدموية، فإن عضلة القلب تتضور جوعا من الأوكسجين وتبدأ خلايا القلب في الموت، وهذه هي نوبة قلبية، وتُعرف الحالة أيضا باسم احتشاء عضلة القلب.

ويُمكن أن تسبب النوبة القلبية توقف القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو قصورا قلبيا.

وأشارت مؤسسة British Heart Foundation إلى أن القلب التالف قد لا يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح. وهو ما يمكن أن يتسبب في مضاعفات تزيد من خطر الوفاة.

ولحسن الحظ، تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أنه يمكن تقليل عوامل الخطر من خلال السيطرة على أعراض قصور القلب:

أعراض قصور القلب:

– ضيق التنفس بعد النشاط أو أثناء الراحة

– الشعور بالتعب معظم الوقت

– تجد التمارين الرياضية مرهقة

– تورم الكاحلين والساقين

وسيحتاج العديد من المصابين بأمراض القلب إلى تناول أنواع عديدة من الأدوية للتحكم في هذه الحالة.

وستحد الحالة من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، وفي النهاية تكون قاتلة.

كيف تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب

هناك ثلاثة مكونات معروفة بأنها تساهم في الترسبات الدهنية على طول جدران الأوعية الدموية، وهي الدهون المشبعة أو الملح أو السكر.

وبالتالي، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب، فإن أفضل إجراء هو الحد من مثل هذه الأطعمة.

الدهون المشبعة

ويمكن العثور على الدهون المشبعة في الزبدة، والسمن، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، والبسكويت، وقطع اللحم الدهنية، والنقانق، واللحوم المعالجة مثل السلامي، والجبنة، والمعجنات، والكريمة الطازجة، والقشدة الحامضة، والشوكولاتة، والشوكولاتة القابلة للدهن، وغيرها.

وللتقليل من الدهون المشبعة يمكن على سبيل المثال،اختيار طهي اللحوم قليلة الدسم، مثل اللحم المفروم، إذا كنت من آكلي اللحوم. واستبدال الوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة والمعجنات بالفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة.

الملح

للاستمتاع بنظام غذائي قليل الملح، يجب على المرء أن يدرك مخاطره. ويمكن أن يؤدي الملح إلى زيادة ضغط الدم، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر للأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية تهدد الحياة.

ويجب أن تكون على دراية بأن 75% من الملح الذي نتناوله مخفي في الأطعمة اليومية، والتي تشمل أطعمة مثل الخبز وحبوب الإفطار والوجبات الجاهزة، لذلك من المهم إلقاء نظرة على ملصقات التغذية.

وإذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة بشأن تغذيتك، يمكنك أن تطلب من طبيبك أن يحيلك إلى اختصاصي تغذية.

السكر

يزيد السكر من التهابات الجسم ويضر بالأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر تصلب الشرايين، وتشكيل اللويحات، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

ولتجنب هذا الخطر، يمكن على سبيل المثال التخلي عن المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر المضاف، والتي يمكن أن تحتوي على أكثر من الحد اليومي الموصى به.

وإذا كنت ترغب في تناول الحلويات، فحاول استخدام المحليات الطبيعية.

المصدر: إكسبريس

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