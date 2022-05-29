النجم الأميركي توم كروز يحقق نجاحاً ساحقاً مع مغامرة فيلم جديد قديم

خاض نجم السينما الأمريكي توم كروز مغامرة اعتبرها نقاد سينمائيون من أكثر مخاطراته جرأة خلال مشواره الفني بجذب الجمهور لفيلم لا يدور حول الأبطال الخارقين، حيث تمكن فيلمه “توب جان: مافريك” من تحقيق نجاح باهر بشباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه إذ جمع 134 مليون دولار من 4732 دار عرض سينمائي في أميركا الشمالية.

ورجح مهتمون بالشأن السينمائي أن هذا الإقبال الكبير يأتى بفضل الشغف الكبير من الحنين للماضي لدى كثير من محبي الفيلم الأول “توب جان” وتوقعوا أن يصل ما جمعه الفيلم بحلول -الإثنين- إلى 151 مليون دولار.

وأصبح الفيلم بهذه الانطلاقة القوية أعلى عمل يحصد إيرادات العرض الأول في تاريخ كروز المهني المتواصل على مدار 40 عاما وأول فيلم له يتخطى 100 مليون دولار في عطلة الأسبوع الأولى للعرض، ليأتي في المرتبة الثانية، بعد أن كان الأول قبل فيلمه الجديد، “حرب العوالم” الذي حقق 64 مليون دولار في بداية عرضه.

يشار إلى أن فيلم الإثارة والرعب “دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس” قد تراجع للمركز الثاني بعد 3 أسابيع قضاها في الصدارة وحقق 16 مليونا في رابع أسبوع من العرض من 3805 دور للعرض السينمائي، ليرتفع بذلك ما حصده الفيلم الذي يقوم ببطولته “بنديكت كومبرباتش” إلى 375 مليون دولار، فيما حل في المركز الرابع فيلم “داونتون آبي: أيه نيو إيرا” الذي جمع 5.9 مليون دولار بين الجمعة والأحد، أما المركز الخامس فقد ناله فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي “ذا باد جايز” الذي جمع 4.6 مليون دولار.

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