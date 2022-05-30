كيف تحصل على هدايا مميزة عند شراء ايفون جديد؟

مبدئياً، ابل ليست شركة سخية ولا تمنح هدايا كثيرة أو خصومات كبيرة مع أجهزتها لكن عند شراء ايفون جديد سوف تحصل على عدة هدايا مميزة سوف تجعل تجربة استخدام الايفون أفضل، وهنا سنتعرف عليها وعلى كيفية الحصول عليها.

ما هي الهدايا التي ستحصل عليها عند شراء ايفون جديد؟

الهدايا لن تكون ملحقات – أو إكسسوارات – فأبل لا تفعل ذلك ولا تعطي هدايا عينية مجانية بخلاف الشركات الأخرى (حتى هواتف الايفون الجديدة تأتي بدون شاحن ويتوجب عليك شراؤه).

الهدايا ستكون في صورة اشتراكات مجانية في خدمات ابل المختلفة مثل خدمات البث التلفزيوني Apple TV Plus وكذلك خدمة الألعاب المدفوعة Apple Arcade وأيضاً خدمة الموسيقى Apple Music.

3 أشهر مجانية في خدمة Apple TV Plus

3 أشهر مجانية في خدمة Apple Arcade

شهر مجاني في خدمة Apple Music

مجموع الهدايا تقريباً يعادل نحو 40 دولاراً أمريكياً، وسوف تستمع بالخدمات السابقة بالفترات المحددة مجاناً لكن بعد الانتهاء منها سوف تدفع قيمة الاشتراك العادية (يمكنك وقتها إلغاء الاشتراك).

خدمة Apple TV Plus هي خدمة بث تلفزيوني تستطيع من خلالها مشاهدة الكثير من المسلسلات والأفلام في أي وقت شئت بجودة عالية، ويحتوي على الكثير من العروض الحصرية مثل مسلسل See و Ted Lasso و Severance وغيرهم.

أما خدمة Apple Arcade فهي خدمة ألعاب تتيح الاستمتاع بالعديد من الألعاب الحصرية بشكل كامل بدون أي إعلانات مزعجة أو مشتريات داخلية. وخدمة ابل للموسيقى Apple Music فهي غنية عن التعريف للاستماع إلى الموسيقى والمقاطع الصوتية.

كيفية تفعيل الهدايا على الايفون الجديد؟

بعد الانتهاء من إعداد الايفون الجديد وإنشاء حساب الآي كلاود أو تسجيل الدخول بحسابك القديم. قم بتحديث نام التشغيل والتطبيقات المثبتة عليه وبعدها انتقل إلى الإعدادات Settings. في الأعلى ستجد إشعار بالعروض انقر على “المزيد للـ iPhone”.

للحصول على عرض Apple TV Plus أو Apple Arcade قم بالضغط على خيار Redeem 3 Months Free. لاحظ أن العروض قد تنتهي في غضون 3 أشهر من تاريخ تشغيل الايفون في حالة عدم تفعيلها.

بعد الضغط على عرض Apple TV Plus سوف تنتقل للتطبيق الخاص بالخدمة لإتمام الاشتراك وتفعيله، وكذلك الأمر مع خدمة Apple Arcade.

لتفعيل العرض الخاص بخدمة Apple Arcade قم بالذهاب مباشرة إلى تطبيق الموسيقى Apple Music وهذا العرض متاح بشكل دائم (أول شهر متاح مجاناً عند الاشتراك).

هذه الهدايا سوف تكون متاحة أيضاً مع أجهزة الايباد وماك الجديدة، كما سيحصل أولئك الذين يشترون ساعة ابل (الجيل الثالث فما أحدث) على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة اللياقة البدنية من ابل Apple Fitness Plus.

هل استفدت من أي من الهدايا التي تقدمها ابل؟