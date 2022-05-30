ريلمي تُعلن تابلت Pad X بمواصفات ثورية وسعر منافس!

أعلنت مؤخراً العلامة التجارية الصينية التابعة لمجموعة BBK Electronics عن أحدث الحواسب اللوحية Realme Pad X والذي يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.

تماماً كما تم رصده في العديد من الشائعات السابقة، يحتوي التابلت على لوحة عرض LCD قياس 11 بوصة دقتها 2K وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 84.6%.

تم تجهيز الجهاز اللوحي بمعالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت رام ويعمل بواجهة Realme UI 3.0 المستندة على نظام أندرويد 11.

يمتاز التابلت بهيكل معدني خفيف الوزن يبلغ سُمكه 7.1 مم، مع كاميرا أمامية عريضة بزاوية رؤية مجالها 105 درجة، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو رباعية مدعومة بتقنية مؤثرات Dolby Atmos و Smart PA، بالإضافة إلى بطارية سعتها 8340 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط.

وضمن الملحقات الإضافية التي يمكن شراؤها بشكل منفصل يأتي في المقدمة قلم Realme Pen والذي يدعم حساسية الضغط بمعدل 4096. يبلغ معدل أخذ العينات باللمس 240Hz، بالإضافة إلى زر مخفي 360 درجة وشحن مغناطيسي. بالإضافة إلى لوحة مفاتيح realme Smart Keyboard والتي يمكن إقرانها بالتابلت عبر اتصال البلوتوث وهي مصنوعة من جلد نباتي صديق للبيئة.

سعر ومواصفات تابلت Realme Pad X بالتفصيل

الشاشة: قياس 11 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض LCD بمعدل سطوع تبلغ ذروته 450 نقطة ضوئية

قياس 11 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض LCD بمعدل سطوع تبلغ ذروته 450 نقطة ضوئية المعالج: شريحة Snapdragon 695 SoC تحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة Adreno 619

شريحة Snapdragon 695 SoC تحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة Adreno 619 الذاكرة العشوائية والتخزين: 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت / 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت / فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة بسعة 512 جيجابايت كحد أقصى

4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت / 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت / فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة بسعة 512 جيجابايت كحد أقصى نظام التشغيل: واجهة Realme Pad UI 3.0 for tablet المستندة على نظام أندرويد 11

واجهة Realme Pad UI 3.0 for tablet المستندة على نظام أندرويد 11 الكاميرا الخلفية: دقتها 13 ميجابكسل

دقتها 13 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 105 درجة

بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 105 درجة الصوت: سماعات ستريو رباعية + مؤثرات Dolby Atmos + تقنية Hi-Res Audio

سماعات ستريو رباعية + مؤثرات Dolby Atmos + تقنية Hi-Res Audio الوزن والأبعاد: سُمك الجهاز اللوحي يبلغ 7.1 مم ويزن 499 جرام

سُمك الجهاز اللوحي يبلغ 7.1 مم ويزن 499 جرام سُبل الاتصال: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C البطارية: سعتها 8340 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات

السعر والتوفر

يتوفر تابلت Realme Pad X بثلاثة ألوان تشتمل على أخضر الفلورسنت والأزرق البحري والرمادي النجمي. يبلغ سعر طراز 4 + 64 جيجابايت حوالي 192$ دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر طراز 6 + 128 جيجابايت حوالي 237$ دولار أمريكي.

يبلغ سعر القلم 74 دولار أمريكي ولوحة المفاتيح الذكية بمبلغ وقدره 59$ دولار أمريكي. التابلت سيكون متاح للبيع في موطن الشركة الرئيسي اعتبارًا من يوم 31 من شهر مايو الجاري.