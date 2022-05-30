سلاف فواخرجي تتحدث عن أسباب خلافها مع كاريس بشار

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي من خلال لقاء تلفزيوني عن سبب خلافها مع مواطنتها الفنانة كاريس بشار.

وقالت الفنانة السورية إن الخلاف قديم ويعود إلى حفلة زفافها قبل 23 عامًا، وأشارت إلى أن كاريس لم تكن مدعوة لحفل الزفاف بسبب دعوة صديق مقرب منها ومن وائل رمضان كان على خلاف معها.

وأكدت حضور كاريس رغم عدم توجيه بطاقة دعوة لها، ومحاولتها إهانة ضيوفها قبل أن ينجحوا في ضبط الأمر.

وتابعت سلاف كلامها واتهمت كاريس بإفساد أجمل يوم في حياتها، بعدما احتفلت بعيد ميلادها بقالب الكاتو والسيف المخصص للعروسين، حيث فوجئت سلاف بذهاب القالب والسيف لطاولة كاريس لتحتفل بعيد ميلادها، وقالت إنها كانت مصدومة وترتجف من الموقف.

وأكدت سلاف عدم موافقتها على المشاركة في أي أعمال فنية تشارك فيها الفنانة كاريس بشار.

يذكر أن سلاف فواخرجي ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي “الكندوش” و “مع وقف التنفيذ”.

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