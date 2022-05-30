مساعد غوغل الصوتي سيدعم التعرف على صوت المستخدم

كشفت التسريبات الواردة من داخل شركة غوغل الأمريكية استعداد الشركة لتوفير ميزات جديدة لمساعدها الصوتي.

وبحسب التقارير، فإن المساعد الصوتي سيدعم ميزة التعرف على صوت المستخدم، من خلال تخزين الصوت وتحليله.

ومن المقرر أن يدعم تحليل صوت المستخدم وقت الاستجابة ودقتها بفضل تخزين الكلمات الشائعة في حديث المستخدم مما يجعله قادرًا على إدراكها.

ومن المتوقع أن يدعم مساعد غوغل الصوتي الوصول إلى خوادم غوغل بهدف تجميع وتحليل نماذج مختلفة لملخصات حديث الآخرين.

ولمنح المستخدم خصوصية أكبر؛ ستقوم غوغل بتوفير خيار إلغاء ميزة التعرف على صوت المستخدم من خلال إعدادات النظام.

يذكر أن التسريبات لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح غوغل للميزات الجديدة.

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