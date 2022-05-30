بريطانيا تكنس الفضاء بتجميع بقايا الأقمار الصناعية الخارجة عن الخدمة

استعانت بريطانيا بمركبة فضائية لجمع النفايات الفضائية واستعادة الأقمار الصناعية المتهالكة، عبر تعاون وكالة الفضاء البريطانية مع شركة أستروسكيل الخاصة، مما يعد أول إطلاق لمركبة فضائية مهمتها إزالة الأقمار الصناعية من الفضاء عند وصولها إلى نهاية عمرها التشغيلي، بحسب ما أوردته صحيفة “التيلغراف”.

وأشارت “التيلغراف” إلى أن المركبة الفضائية “إلسا إم”، قادرة على التقاط أقمار صناعية عدة وإزالتها في المرة الواحدة، بمجرد أن تصل هذه المركبات إلى نهاية عمرها التشغيلي في المدار الأرضي المنخفض، فيما تعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع شبكة الأقمار الصناعية التي تملك الحكومة حصة منها، والتي تسعى إلى وضع ما يقرب من 650 قمرًا صناعيًا في المدار الفضائي لتوفير الروابط اللازمة لشبكة الإنترنت العالمية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلق المركبة الفضائية “إلسا إم” لاختبارها في عام 2024، ثم تشغيلها في العام التالي وهي تعمل عن طريق استخدام آلية الالتقاط المغناطيسي التي تجتذب الأقمار الصناعية، بحيث يمكن توجيهها إلى موقع مختلف أو إعادتها إلى الأرض.

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