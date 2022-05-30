الرجل الطائر ينجو من الموت بعد سقوطه من ارتفاع 15 مترا

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن المغامر الفرنسي فرانك زاباتا، الملقب بالرجل الطائر، نجا من الموت المحتم بعدما خانه اختراعه أثناء تحليقه في منطقة بيساكروس الواقعة جنوب فرنسا.

وفوجئ المغامر بتحطم اللوح الطائر الذي كان يمتطيه أثناء تواجده في الهواء، ليسقط في مياه بحيرة عن ارتفاع 15 مترًا.

وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقامت بانتشال فرانك ونقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم من الإصابات التي تعرض لها.

يذكر أن فرانك زاباتا حصل على لقب الرجل الطائر في العام 2019 بعدما تمكن من عبور بحر المانش عبر اللوح الطائر، حيث لم يتوقف سوى مرة واحدة من أجل التزود بالوقود.

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