كيفية فتح قفل تنشيط iCloud و إزالة قفل بطاقة SIM بسهولة!

مشكلة فك قفل الايكلاود هي أحد المشاكل الشائعة على هواتف الايفون وأجهزة الايباد، وهي مشكلة معقدة لا يسهل حلها بدون الاستعانة بأداة أو برنامج احترافي إذ لا يوجد حل رسمي لها من ابل. أحد الأدوات الموثوقة المتخصصة في حل هذا النوع من المشاكل.

فتح قفل تنشيط الآي كلاود

بدون حساب ابل أو كلمة المرور، سوف يمكنك برنامج AnyUnlock من تجاوز شاشة قفل تنشيط iCloud في بعض خطوات ونقرات سهلة دون الاستعانة بشخص محترف أو الاضطرار إلى الذهاب إلى أحد مراكز الصيانة المتخصصة. أيضاً يمكنك من تجاوز شاشة قفل “الايفون مفقود” والتي تظهر بشكل متكرر عند شراء هواتف الايفون المستعملة.

بعد فك قفل الاي كلاود iCloud يمكنك تسجيل الدخول إلى الاب ستور باستخدام حساب Apple ID آخر لتنزيل التطبيقات وشرائها،ولن يمكنك تتبع الجهاز الخاص بك أو قفله عن بُعد عبر الحساب السابق.

(سيتم كسر حماية “عمل جيلبريك” لجهاز الايفون أو الايباد الخاص بك قبل تجاوز قفل تنشيط iCloud، وبعدها لن تتمكن من أجراء مكالمات واستخدام البيانات الخلوية. إذا قمت بإعادة ضبط الجهاز فسوف يتم قفله مرة أخرى، يمكنك استخدام نفس البرنامج لفك القفل)

فك قفل بطاقة الاتصالات SIM

مشكلة أخرى معقدة بإمكان برنامج AnyUnlock حلها وهي فك قفل بطاقة الاتصالات والتي تكون مع هواتف الايفون التي تعمل فقط مع شركات اتصالات بعينها وإذا سافرت للخارج أو حاولت استخدام شريحة اتصالات أخرى فلن تعمل وسيتم قفل الايفون مع ظهور رسالة “بطاقة SIM غير مدعومة” أو “بطاقة SIM غير صالحة”. البرنامج سوف يساعدك على تجاوز قفل بطاقة SIM بدون فقدان البيانات وتشغيل أي بطاقة SIM في أي مكان حول العالم.

برنامج AnyUnlock .. رفيق حل المشاكل الصعبة في الايفون!

إذا كنت تستخدم هاتف الايفون أو جهاز الايباد، فيُعتبر نسيان حساب ابل Apple ID أو كلمة المرور أمراً كارثياً ولن تكتشف ذلك إلا فجأةً وقد يتعطل الجهاز بالكامل أو بعض خصائصه على في أفضل الأحوال جراء ذلك.

ليس هذا فقط، بل أيضاً سوف يساعدك على فك قفل بطاقة الاتصالات SIM، وأيضاً إيقاف تشغيل خدمة “العثور على الـ [جهاز]” بدون كلمة مرور، وأيضاً عمل فحص لأجهزة الايفون والايباد لتجنب الحصول على جهاز مزعج و مستعمل من خلال فحص فني للنظام والبطارية، ويمكن للبرنامج أيضاً استخراج بيانات حساب ابل Apple ID.

لمزيد من المعلومات يمكنك مشاهدة الفيديو :

https://www.youtube.com/watch? v=MZvftnWmN88

كيفية فتح الايكلاود المقفل عبر برنامج AnyUnlock

أولاً، عليك تنزيل برنامج AnyUnlock على جهاز الحاسوب الخاص بك وتشغيله (ويندوز أو ماك)

قم بتوصيل جهازك وانقر فوق الزر ابدء الآن.

عمل جليبريك لجهازك للسماح لبرنامج AnyUnlock بالتجاوز (يمكنك الاستعانة بالدليل الذي يوفره البرنامج)

يمكنك البدء في التجاوز بعد النقر فوق الزر ابدأ الآن.

سيتم فتح قفل التنشيط iCloud بنجاح بعد الانتظار.

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