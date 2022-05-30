جدة سويدية في عمر 103 تقفز بالمظلة

لم يمنع العمر الطاعن الذي تجاوز الـ 100 عاما ب 3 سنوات الجدة السويدية روت لارسون من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سنا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن لارسون قولها إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع “قالب حلوى صغير، وأضافت أنها كانت تفكر في الأمر منذ فترة طويلة وأن “كل شيء سار كما هو مخطط له” بحسب وصفها.

وأنجزت لارسون القفزة في موتالا جنوبي غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما استقبلها أفراد عائلتها وأصدقائها في المطار، لتهبط الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

يشار إلى أن مندوبًا عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية قد حضر لتسجيل القفزة حيث حطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و259 يومًا، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يومًا.

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