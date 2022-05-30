تقرير – ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 بات أقرب مما نتوقع!

ابل قد تقدم جهاز ماك بوك آير MacBook Air خلال مؤتمر WWDC 2022 خلال أيام بعد الإعلان رسمياً عن معالجها المنتظر M2 وذلك وفقاً للصحفي الأمريكي مارك جارمان في صحيفة بلومبيرج.

مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 سوف يبدأ من يوم 6 حتى 10 يونيو المقبل، وهو بالأساس مخصص لأنظمة تشغيل ابل لكن عادة ما تستغل ابل هذا الحدث للإعلان عن بعض الأجهزة الجديدة.

الشائعات حول جهاز ماك بوك آير الجديد تُثار منذ فترة طويلة لكن الإعلان عن الجهاز يبدو قريباً إذ يشير تقرير بلومبيرج أن مطوري ابل يختبرون حالياً توافق الجهاز مع النظام والتطبيقات استعداداً للإعلان عنه.

وفقاً لتسريبات سابقة، فإن جهاز ماك بوك آير المنتظر سوف يأتي مع تغييرات في التصميم ستشمل إضافة نوتش للشاشة وتقليل حجم حواف الشاشة وجعلها بيضاء اللون ومن الخارج سيكون لدينا تنوع في الألوان المتاحة للجهاز.

معالج ابل M2 سيكون التغيير الأكبر في المواصفات الداخلية، والذي قطعاً سيكون أكثر تطوراً مقارنة بالإصدار الأول وخاصةً فيما يتعلق بقدرات معالجة الرسوميات.

كان جهاز ماك بوك آير من أولى الأجهزة التي أطلقتها ابل بمعالج M1 لذا من الطبيعي أن يتم تحديثه الآن بإصدار جديد ونحن نقترب الآن من مرور نحو عام على إطلاقه. وكانت ابل بالفعل قد قامت بتحديث سلسلة ماك بوك برو بمعالج M1 Pro و M1 Max أواخر العام الماضي.