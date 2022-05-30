جوني ديب يحتفي بطريقته بعد نهاية جلسات مقاضاة زوجته السابقة

احتفل النجم الأميركي جوني ديب بطريقته بعد نهاية جلسات قضية التشهير التي أقامها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، انتظارًا للنطق بالحكم، ليفاجئ جمهوره ومعجبيه حد الصدمة بالظهور على خشبة المسرح في عرض موسيقي حي في مدينة شفيلد.

وانضم جوني ديب إلى صديقه المقرب جيف بيك على خشبة المسرح، خلال قيام الأخير بجولة غنائية في إنجلترا، حيث قدما أغنية Isolation، المأخوذة من أغنية نجم البيتلز الراحل جون لينون، بحسب ما أورده موقع مترو البريطاني.

وأوضح موقع مترو أن سبب صدمة الجمهور، هو ظهور ديب في إنجلترا بعد ساعات من اختتام الجلسة القضائية في دعوى التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، مقابل 50 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن جوني ديب يقاضي زوجته السابقة آمبر هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال كتبته على صحيفة “واشنطن بوست”، بمبلغ 50 مليون دولار، وفي المقابل، رفعت آمبر قضية تعويض أخرى بقيمة 100 مليون دولار.

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