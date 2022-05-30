ماذا تعرف عن فيروس Powassan من القراد الذي قد يسبب عدوى دماغية مميتة؟

إنجلترا – تشتهر قرادة الغزال، أو القرادة سوداء الأرجل، بنشر المرض، ولكن يمكنها أيضا نقل العديد من الفيروسات الأخرى من خلال لدغاتها.

ويعد فيروس Powassan نادرا مقارنة بالأمراض الأخرى التي تنقلها القرادة، والتي تصيب البشر.

وهناك نوعان آخران من القراد – قراد جرذ الأرض وقراد السنجاب، والتي يمكن أن تنشر فيروس Powassan، إذا كانوا يتغذون على الحيوانات المصابة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ومن المرجح أن تلدغ قرادة الغزال الناس وتصيبهم بالعدوى.

وتميل الأعراض المبكرة للإصابة بالفيروس إلى أن تكون غير واضحة وقد يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى، لذلك من المهم معرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بالعدوى.

حوالي 1 من كل 10 حالات عدوى شديدة من Powassan مميتة

عادة ما تظهر الأعراض على الأشخاص الذين يصابون بفيروس Powassan في غضون شهر من لدغة القرادة، لكن العديد منهم لا تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق.

وليس من الواضح عدد الإصابات بفيروس Powassan دون أعراض التي تحدث كل عام، حيث لا يتم الإبلاغ عنها عادة.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُعرف البشر باسم “مضيفي الطريق المسدود” للفيروس، لأنهم لا يستطيعون نقله إلى أشخاص أو حيوانات أخرى.

وقد يعاني أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض من الحمى والصداع والقيء والضعف العام بعد نحو أسبوع من التعرض للفيروس.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الفيروس في حدوث عدوى وانتفاخ حول الدماغ والحبل الشوكي. وتشمل أعراض المرض الشديد الارتباك، وفقدان التنسيق، وصعوبة الكلام، والنوبات المرضية.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض، فإن حالة واحدة من كل 10 حالات من المرض الشديد الناجم عن فيروس Powassan مميتة. وتوفي شخص بالغ في ولاية ماين الأمريكية في أبريل الماضي، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أعراض عصبية سببها الفيروس.

وما يقارب نصف الأشخاص الذين نجوا من Powassan الحاد يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل الصداع المتكرر، ومشاكل الذاكرة، وفقدان كتلة العضلات.

أفضل طريقة لتجنب فيروس Powassan هي البحث عن القراد

لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس Powassan، ولكن من المهم التماس العناية الطبية إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا به. وقد تتطلب الحالات الشديدة دخول المستشفى لدعم التعافي وتقليل التورم في الدماغ.

وأفضل طريقة لتجنب الفيروس، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي تنقلها القرادة، هي أن تكون مدركا لخطر لدغات القراد.

وينتشر فيروس Powassan بشكل أساسي عن طريق القراد ذي التطور الناقص، المسمى “الحوريات”، ويكون صغير الحجم. والقراد البالغ يكون أكبر حجما ويسهل اكتشافه، لذلك من المرجح أن يزيله الناس قبل أن تغرس الحشرة أجزاء فمها فيها.

ولتجنب الإصابة بالمرض، تأكد من إزالة القراد على الفور إذا وجدته على جسمك أو على حيواناتك الأليفة. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض أيضا، بمعالجة الملابس والمعدات الخارجية باستخدام البيرميثرين، طارد القراد، أو استخدام طارد الحشرات المعتمد من وكالة حماية البيئة، إذا كنت تعيش في منطقة عالية الخطورة.

المصدر: بزنس إنسايدر

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