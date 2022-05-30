سامسونج تُعلن عن هاتف جالكسي M13 – أفضل هواتف الفئة الاقتصادية!

إذا كنت تتطلع لامتاك هاتف حديث ميسور التكلفة من شركة سامسونج فلا داعي للانتظار أكثر من ذلك. كنا نراقب جميع تسريبات وشائعات هاتف جالكسي M13 على مدار الأسابيع الماضية، ومؤخراً فقط أعلنت الشركة الكورية عن الهاتف الاقتصادي ليصبح بشكل رسمي.

سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف جالكسي M13 بمواصفات ممتازة

لطالما ركزت هواتف جالكسي M على التكلفة الميسورة لكي تناسب أكبر عدد ممكن من مستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الدخل المحدود، وهذا يعني في نفس الوقت أنه لا ينبغي أن تنتظر مواصفات رائدة من هواتف تلك السلسلة.

وعلى الرغم من أن هواتف الفئة الاقتصادية لا تركز على المواصفات إلا أن أفضل هواتف الشركة مبيعاً خلال العام الماضي كان واحداً من بين تلك الهواتف الرخيصة.

بفضل تقرير SamMobile حصلنا على بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول هاتف جالكسي M13 وقررنا أن نشاركها معكم. بادئ ذي بدء، يحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياس 6.6 بوصة وهي لوحة عرض LCD دقتها +FHD 1080 بكسل بمعدل تحديث 60Hz.

تعتبر مواصفات الشاشة أكثر من رائعة بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف، حيث هناك الكثير من هواتف الفئة الاقتصادية التي لا تزال تكتفي بدقة عرض +HD 720 بكسل. وبالتالي فإن امتلاك هاتف اقتصادي بدقة عالية الجودة مثل +FHD 1080 بكسل تعتبر ميزة استثنائية في هذا النطاق السعري لأنها ستساعدك على الاستمتاع بمشاهدة المحتوى عالي الجودة وخوض تجربة مرئية رائعة مع ألعابك المفضلة.

تم تجهيز الهاتف بمعالج سامسونج الخاص Exynos 850 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. الجدير بذكره أن سعة التخزين لن تشكل مصدر قلق للمستخدمين لأن الهاتف يحتوي على فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

مواصفات الكاميرا الخلفية تبدو جيدة جداً من الناحية النظرية، حيث يحتوي هاتف جالكسي M13 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة توجد عدسة بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

لطالما اشتهرت هواتف جالكسي M باحتوائها على بطاريات ضخمة، وهاتف جالكسي M13 ليس استثناءً، حيث يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات. أعتقد أن هذه السعة كافية للاستخدام على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة سامسونج المخصصة One UI 4.1 والمستندة على نظام أندرويد 12، وفي حال كنت تنتظر المزيد فيوجد أيضاً مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

لم يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف حتى الآن، ولكن بما أن هاتف جالكسي M12 جاء العام الماضي بتكلفة مالية قدرها 199$ دولار أمريكي، فمن المحتمل أن يأتي هاتف جالكسي M13 بنفس النطاق السعري.