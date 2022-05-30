أصالة تستعد لطرح ألبوم يضم أغاني بعدة لهجات

أكدت الفنانة السورية أصالة نصري، انتهاءها من تسجيل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، وقالت إنّها ستطرحه في 1 يوليو القادم.

وتعاونت الفنانة السورية في الألبوم الذي يضم أغاني بعدة لهجات هي المصرية، اللبنانية، والخليجية مع عددٍ من الشعراء والملحنين والموزعين، أمثال محمود خيامي، أمير طعمية، ناصر الجيل، مدين، عمرو الخضري، فهد أحمد، زعيم توما، وغيرهم.

وقالت الفنانة السورية إنّها تستعد لطرح دويتو غنائي باللهجة المغربية، يجمعها بالفنانة أسماء لمنور، ودويتو آخر يجمعها برامي صبري.

يُذكر أنّ أصالة نصري أحيت في 26 مايو حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح الصالة الخضراء، وقدّمت خلالها مجموعة من الأغاني أبرزها شكراً، بنت الأكابر، بعد عني، سامحتك، جابوا سيرتك وغيرها.

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