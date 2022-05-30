العازبون أم المتزوجون؟.. خبيرة تكشف أي الرجال أقصر عمرا

روسيا – أعلنت الدكتورة أوكسانا درابكينا، العضو المراسل قي أكاديمية العلوم الروسية، أن خطر الموت بين الرجال العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما أعلى بثلاث مرات.

ويشير المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، إلى أنه وفقا للخبيرة، من الضار للرجال أن يكونوا عزابا. لأن الموت المبكر بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف.

وتقول، “يمكن اعتبار التدخين وتناول الكحول بصورة دورية منتظمة والإجهاد وعدم الزواج، عوامل الخطر الرئيسية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما. لأن العزوبية ليست مفيدة لصحة الرجل، وخطر الموت المبكر يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف. وبالنسبة للنساء في هذا العمر يزداد خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم والإجهاد”.

ووفقا لها، يبقى التدخين والالتهابات واضطراب عمل الكلى وقلة النشاط البدني عوامل الخطر الرئيسية للرجال الذين أعمارهم فوق 75 عاما. وأما بالنسبة للنساء فأهم عوامل الخطر هو الإجهاد وعدم وجود الأبناء والأحفاد.

المصدر: نوفوستي

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