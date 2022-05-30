ابنة ذا روك تختار اسماً غريباً تدخل به عالم المصارعة

أعلنت سيمون جونسون ابنة الممثل والمصارع دواين جونسون، أنها ستنضم إلى عالم مصارعة المحترفين، خلفاً لوالدها وجدها وجد جدها، في تقليد عائلي استمر لأعوام طويلة – حسب ما أورده موقع يونلاد البريطاني.

وكانت “سيمون” البالغة من العمر 20 عاماً قد وقّعت عقد احتراف المصارعة مع WWE منذ فترة، لكنها لم تعلن اسمها الاحترافي في عالم المصارعة سوى الآن، بعد تأجيلها مباراتها الأولى بسبب إجرائها عملية جراحية عاجلة.

وأبدى النجم “ذا روك” فخره بشدة بابنته، وأعرب عن ذلك بقوله إن توقيع ابنته لعقد في المصارعة الحرة حدث عظيم، وكما يرى أنه شرف له أن ترغب ابنته في تتبع خطاه وتثبيت خطاها بالتالي وحفر اسم لنفسها في المجال- حسب قوله.

يشار إلى أن “سيمون” ستصارع تحت اسم “آفا راين” مثلما أخذ والدها اسم “ذا روك” في عالم المصارعة، ووثقت الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة للاسم عبر خاصية ستوري على منصة التواصل الاجتماعي، فيما لفت الموقع إلى أن اختيار سيمون لاسمها في عالم المصارعة كان غريباً، حيث عادة يختار المصارعون اسماً يعبّر عن القوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية