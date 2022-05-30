تويتر تطلق ميزة Circle بشكل رسمي

أعلن القائمون على تطبيق تويتر، إطلاق ميزة Circle بشكلٍ رسمي بعد الانتهاء من فترة الاختبارات.

وقال المبرمجون إنّ الميزة التي قاموا باختبارها في بداية شهر مايو، أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي التطبيق.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية اختيار مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى 150 شخصاً في أقصى حد، من أجل مشاركة تغريدته معهم فقط، سواءً أكانوا من متابعيه على التطبيق أم لا.

وأكد المبرمجون إمكانية تعديل القائمة، وإضافة أو حذف أشخاص منها بحسب رغبة المستخدم.

يُذكر أنّ تويتر تسعى من خلال هذه الميزة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، ومساعدتهم في إيصال تغريدتهم للفئة المستهدفة.

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