صاحب الـ 848 مربعًا على جسده.. يضيف وشوما جديدة عبر غينيس

قال الرجل الذي يحمل رقم غينيس للأرقام القياسية لمعظم المربعات الموشومة على جسده، بعدد 848، إنه أضاف منذ ذلك الحين المزيد من المربعات إلى جسده ، بالإضافة إلى وشم خاص من غينيس.

وحصل مات جون على لقبه في غينيس في عدد المربعات الموشومة على جسده في عام 2014، عندما تم حساب المربعات على جسده بعدد 848.

وأضاف مقطع فيديو جديد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه أضاف منذ ذلك الحين 20 إلى 30 مربعًا آخر إلى جسده على شكل أعلام مختلفة.

أظهر الفيديو أيضًا لقطات له وهو يحمل شعار موسوعة غينيس للأرقام القياسية موشومًا على ظهر ساقه في مؤتمر في كولمار، بفرنسا.

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