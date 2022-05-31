حديقة حيوان أميركية ترحب بميلاد ذئب أحمر.. الأندر عالميًا

أعلنت حديقة حيوان في رود آيلاند في الولايات المتحدة عن ولادة ذئب أحمر مهدد بالانقراض، وهو أول مولود في المنشأة منذ 2005.

وأوضحت حديقة حيوان روجر ويليامز بارك في بروفيدنس أن الذئب الصغير ولد لأم تبلغ من العمر 6 سنوات.

وذكرت حديقة الحيوانات أن الصغير هو أول ذئب أحمر يولد في حديقة الحيوان منذ 2005.

وقالت في إعلان الولادة: “يواصل حراس حديقة الحيوان والفريق البيطري في حديقة الحيوان مراقبة الأم والطفل من خلال استخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء الموجودة داخل مكان الولادة الجديد للذئاب”.

وأضافت: “بينما لوحظ أن الصغير يرضع ويبدو أنه يكتسب وزنًا بشكل مطرد؛ فإن الشهر التالي هو وقت حرج لنمو جسده”.

تعتبر الذئاب الحمراء من أكثر أنواع الكلاب المهددة بالانقراض في العالم، مع بقاء 15-20 منها في البرية.

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