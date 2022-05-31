قد يكون هذا هو التصميم النهائي لهاتف جالكسي زد فولد 4 المُرتقب!

تم رصد مقطع فيديو جديد بالإضافة إلى مجموعة من الصور تستعرض تصميم هاتف سامسونج القابل للطي المرتقب جالكسي زد فولد 4. يبدو أن هذه العروض جميعها مستندة على تصميمات CAD من المُصمم الشهير Technizo Concept والتي تستند على مجموعة التسريبات الأخيرة للهاتف.

قد يكون هذا هو التصميم النهائي لهاتف جالكسي زد فولد 4

من المحتمل أن تكون هذه الصور مستندة بالفعل على التصميم الواقعي للهاتف، وعلى الأرجح سيكون هذا هو بالفعل التصميم النهائي الذي سيأتي له جالكسي زد فولد 4.

يمكنكم رؤية مقطع الفيديو بالكامل على موقع يوتيوب بالنقر على هذا الرابط، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا التقرير مجموعة بسيطة من الصور التي تم اقتصاصها من مقطع الفيديو.

على عكس هاتف جالكسي زد فولد 4، يبدو من خلال هذه العروض أن الهاتف القادم سيمتاز بالتصميم الصندوقي ولديه جوانب مسطحة، وهناك تغيير بسيط في الجزء الخلفي، حيث يمكنكم رؤية مجموعة الكاميرات الخلفية بارزة من هيكل الغطاء الخلفي، حيث لا يوجد أثر لجزيرة مخصصة للكاميرا.

بالفعل هذا التصميم مستوحى بشكل كبير من نفس تصميم هاتف سامسونج جالكسي S22 ألترا، وهذه المرة لدينا شاشة أعرض قليلاً من حيث القطر. ستجدون أيضاً المساح الضوئي لبصمات الأصابع متواجد على الجانب الأيمن فوق زر الطاقة، جنباً إلى جنب مع زري رفع وخفض الصوت.

وعلى الرغم من ظهور قلم S-Pen في هذا التصميم إلا أنه من المحتمل ألا يحتوي هاتف جالكسي زد فولد 4 على صومعة خاصة للاحتفاظ بالقلم أثناء عدم استخدامه، مما يعني أنك ستكون مُضطر على شراء حافظة مخصصة للهاتف بها فتحة للقلم.

من المحتمل ألا يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen1

يستعرض هذا التصميم وجود معالج كوالكم الرائد الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، ولكن هناك العديد من التقارير التي تتعارض مع هذه المعلومة والتي تفيد جميعها بأن سامسونج سوف تكتفي بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC مع الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي التالية.

وبناءً على التقارير السابقة، فلقد تأكدنا أن الهاتف سيحتوي على مفصلة أصغر من حيث الحجم وأكثر نحافة من ناحية السُمك مما يعني أن الهاتف قد يأتي بوزن أخف قليلاً من جالكسي زد فولد 3.

بالإضافة إلى ذلك يعتقد البعض أن التجاعيد لن تكون ظاهرة بشكل واضح مع الهاتف القادم، ومع ذلك ستظل مرئية عند التركيز بها. على كلِ، نحن نقترب من موعد إعلان سامسونج عن الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي، ومن المتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.