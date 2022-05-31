لم يتجاوز 5 أشهر.. ويؤدي التمرينات الرياضية ببراعة المحترفين

تثير أنشطة الأطفال الاهتمام، نظرًا لأن بعضها مؤذٍ، والبعض الآخر ينم عن مواهب مبكرة وقدرات ومهارات فطرية.

وقد انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط وهو يمارس التمرينات الرياضية مع والدته بشكل بارع وكأنه محترف.

شوهد الطفل يقلد والدته وهي تتدرب، ثم بعد فترة وجيزة، شوهد وهو يكرر التمرين الذي تؤديه والدته مثل المحترفين.

وكشفت الأم ميشيل وهي مدربة لياقة بدنية إن هذا الفيديو حصد 31,7 مليون مشاهدة وأكثر من ثلاثة ملايين إعجاب منذ نشره.

وقال أحد المعلقين ، “يا إلهي ، هذا رائع.”

وقال آخر: “انظر إلى شكله !! حقًا إنه مثير للإعجاب”.

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